“Evitate fumo, alcol e caffè”. Gli studenti del Volta a lezione dai medici di Castello

Per la prima volta quest’anno le iniziative di sensibilizzazione durante la Giornata mondiale contro l’osteoporosi hanno riguardato i giovani del liceo Volta. Medici e personale del reparto di medicina interna dell’ospedale unico della Val Tidone hanno infatti incontrato ragazzi e ragazze del liceo per spiegare loro l’importanza di costruire, fin da giovanissimi, un patrimonio di massa ossea da “sfruttare” in età adulta.

Tra i consigli che i medici, tra cui il primario Carlo Cagnoni, hanno dato ai liceali: evitare fumo, alcol e caffè, controllare il peso, fare attività fisica, occhio all’alimentazione facendo attenzione (anche tramite semplici test scaricabili on line) a quale sia il proprio apporto di calcio giornaliero per porre in essere da subito eventuali correttivi.