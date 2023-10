Fiamme al secondo piano di una palazzina in via Manzotti: una persona intossicata

Un incendio è divampato questa mattina al secondo piano di una palazzina di via Manzotti a Piacenza, all’angolo con via Farnesiana. Ancora da accertare le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa, autoscala e autobotte, insieme ad un’ambulanza del 118 e agli agenti della polizia locale che hanno regolato la viabilità. Una persona, rimasta intossicata dal fumo, è stata trasportata in ospedale.

