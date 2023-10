Riparte il viaggio di “Sentieri Piacentini”. Prima tappa alla torre di Manfredello

Riparte il viaggio di Roberto Salini tra le bellezze, gli scorci naturali e la storia della provincia piacentina. Questa sera, dalle 20.30 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di “Sentieri Piacentini”. Una stagione ricca di novità: a partire dalla messa in onda in prima serata, alla durata delle puntate che raggiungerà quota cinquanta minuti. Il tempo necessario per raccontare il territorio attraverso cenni storici e informazioni utili a scoprire i gioielli che impreziosiscono le nostre vallate.

Meta principale della prima puntata sarà l’antica e misteriosa torre di Manfredello, nascosta tra i boschi di Cassimoreno e le Pianazze, in alta Val Nure. L’itinerario comprenderà anche la visita alla Roccia delle cinque dita e la salita al Groppo di Malagrana, al tramonto. Appuntamento quindi a stasera sul canale 76 di Telelibertà, a partire dalle 20.30. Tutte le puntate della terza stagione di “Sentieri Piacentini” sono disponibili anche on demand sul sito teleliberta.tv.