Trasforma la sua casa di via Roma in un market della droga: 50enne in tribunale

È accusata di aver gestito un giro di spaccio in via Roma, dopo aver trasformato la sua casa in una sorta di “market della droga” frequentato da ragazzi e ragazze molto giovani, tra i quali anche diversi minorenni. Si tratta di una cinquantenne romena finita in tribunale. Come emerso venerdì nel dibattimento, fra i giovani frequentatori della casa vi sarebbero stati – oltre a fumatori di hashish – anche spacciatori (fra cui un minore), dediti a “operare” nei sotterranei delle case popolari di viale Patrioti.

In udienza, imputata di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, vi era soltanto la cinquantenne romena. Le posizioni di altri giovani accusati in questo procedimento sono confluite in riti alternativi. A svolgere le indagini, sul finire del 2020, era stata la polizia locale. Il processo è stato rinviato a settembre dell’anno prossimo per consentire l’ascolto di altri testimoni.