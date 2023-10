“Coloriamo il borgo!”. A Borgonovo iscrizioni aperte fino al 25 novembre

C’è tempo fino al 25 novembre per aderire, tramite la piattaforma in line Idea Ginger, a “Coloriamo il borgo!” Si tratta di un’iniziativa, lanciata dall’amministrazione comunale Borgonovo di e dall’istituto di credito Emilbanca, per migliorare quei piccoli manufatti la cui estetica degradata contribuisce a rendere più brutto Borgonovo. A tutti, a seconda della proprie possibilità, viene chiesto di dare un contributo (da un minimo di 5 euro) per abbellire le casette dell’Enel di viale Marconi, via papa Giovanni XXIII, via Sarmato, via Galilei, via Marzabotto con anche i bagni dell’area feste ex Monastero. Per farlo saranno ingaggiati due writer di professione, Giulia e Lucas di Un po’ di Colores, e gli studenti del Polo Volta.

