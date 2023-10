Leroy Merlin dice addio al polo di Castel San Giovanni. “Servizio sotto gli standard”

“Il National distribution center da tempo presenta performance operative e di servizio gravemente al di sotto degli standard minimi di mercato con gravi ripercussioni sulle vendite dell’azienda, sui servizi resi ai clienti e sul business dei propri fornitor” – con questa motivazione Leroy Merlin ha comunicato oggi il recesso dal contratto per i servizi prestati a Castel San Giovanni.

“Tale decisione è stata presa a seguito della necessità di una revisione e di un potenziamento dell’assetto logistico nazionale, finalizzato a supportare il nuovo piano di crescita annunciato dal Gruppo Adeo – spiegano tramite una nota – all’interno del quale, il National distribution center di Castel San Giovanni, non trova spazio perché da tempo presenta performance operative e di servizio gravemente al di sotto degli standard minimi di mercato. Tali inefficienze del magazzino hanno pesato per un valore di oltre 24 milioni di euro negli ultimi tre anni, per ragioni non imputabili a Leroy Merlin. L’insieme di queste inefficienze – unito a periodi di inattività – continua ad avere, inoltre, gravi ripercussioni sulle vendite dell’azienda, sui servizi resi ai clienti e sul business dei propri fornitori, alcuni dei quali dipendono da Leroy Merlin per il 60% del loro fatturato”.

In base agli accordi contrattuali con Iron Log, il National distribution center di Castel San Giovanni rimarrà operativo per tre mesi, durante i quali Leroy Merlin garantirà collaborazione e dialogo per la continuità operativa. Secondo Leroy Merlin spetta invece a Iron Log “la gestione del personale”.