Ospiti del centro socio riabilitativo residenziale di San Nicolò in visita al 118

Alla scoperta di come opera il 118, immersi nella centrale operativa osservando da vicino attrezzature, procedure e strumenti tecnologici. È quello che ha vissuto un piccolo gruppo di ospiti del centro socio riabilitativo residenziale Emma Serena di San Nicolò, guidati da Stefania Bertocchi, Davide Rivi e dal direttore Enrica Rossi, alla scoperta di quello che accade quando si mette in moto la macchina della emergenza.

Un viaggio nella storia del servizio, tra foto, racconti, aneddoti e indicazioni tecniche, dai suoi esordi nel marzo 1992 fino ai giorni nostri. Il gruppo, accompagnato dagli educatori Fabrizio Tummilillo e Davide Chiappini, ha visitato la Emergenza territoriale 118 di Piacenza, immergendosi nel lavoro quotidiano degli operatori, dalla gestione delle chiamate e delle richieste in arrivo alla centrale operativa, fino alla lezione diretta da parte di due infermieri di quello che accade quando l’ambulanza parte per un’operazione di soccorso, quali strumenti tecnologici vengono utilizzati, la strumentazione necessaria per l’intervento, il contatto con il Pronto soccorso e le procedure da eseguire.

L’iniziativa fa seguito alla recente visita alla centrale del Metronotte di Piacenza e rientra in un ciclo di uscite programmate per far conoscere agli ospiti del centro Emma Serena diverse tipologie di lavoro dal punto di vista di chi le esegue, ascoltando dalle parole dei professionisti come si svolge l’attività e per coinvolgere gli ospiti nella quotidianità della comunità in cui vivono.