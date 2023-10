Pomodoro, Steriltom: “Obiettivi raggiunti nonostante il clima avverso”

“Steriltom, azienda leader a livello europeo nella produzione di polpa di pomodoro per il canale Food Service ed Industriale, ha chiuso la sua campagna di raccolta 2023 raggiungendo tutti gli obiettivi di mercato nonostante i gravi eventi calamitosi che hanno colpito la Romagna”. Lo dichiara il direttore generale di Steriltom, Alessandro Squeri. “L’azienda – prosegue – è riuscita a limitare i danni causati dal maltempo ed è stato un risultato considerevole se si pensa che l’areale di Ferrara ha registrato un calo della produzione del 30% nel pomodoro convenzionale da produzione integrata e di quasi il 40 % nel biologico. È stata forse una campagna tra le più difficili di sempre – continua Squeri – nella quale si sono sommate diverse problematiche ma, certamente, la preoccupazione principale è stata quella legata al maltempo”.

“Per noi – aggiunge Squeri – è stato fondamentale avere due fabbriche in due areali diversi, una a Piacenza e una a Ferrara, che ci hanno permesso di sopperire alle difficoltà climatiche soprattutto in termini di pomodoro fresco e produzioni. Questo è stato un vero e proprio valore aggiunto per soddisfare le richieste del mercato che, grazie, ad una diversificazione territoriale unita al nostro impegno e alla fedeltà della nostra base agricola, ci ha fornito una maggiore sicurezza e garanzia rispetto ai competitor”. “Pensiamo – conclude Squeri – che per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, la direzione giusta sia quella di lavorare in filiera e proprio per questo stiamo lavorando a un piano che punta sulla valorizzazione dei nostri agricoltori e dei nostri prodotti in ottica di sostenibilità”.