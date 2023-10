Poliziotti indagati, le accuse confermate da due testimoni ascoltati in tribunale

Sentiti ieri in tribunale altri due testimoni-accusatori di otto poliziotti indagati per arresto illegale, calunnia, falso in atto pubblico, mentre un nono poliziotto è accusato di false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. I due testimoni sono stati sentiti nell’udienza a porte chiuse per un incidente probatorio, ovvero l’audizione al fine di cristallizzare le prove in vista del processo.

Il primo dei due, un ventunenne marocchino, pur cadendo in qualche contraddizione ha sostanzialmente ribadito le accuse: quei novanta grammi di hashish che la polizia sosteneva di avergli trovato indosso non erano suoi. Il fatto sarebbe avvenuto nel gennaio di quest’anno durante un blitz della polizia nei giardinetti di via Negri, nota piazza di spaccio.

L’altro testimone, un giovane nigeriano già noto alle cronache per essere uno dei principali accusatori dei carabinieri della stazione Levante, ieri ha accusato alcuni poliziotti di non aver effettuato, a suo dire, un intervento “pulito”. L’udienza è stata poi interrotta su richiesta del pm perché il testimone essendo indagato per resistenza a pubblico ufficiale dagli stessi poliziotti che accusava, aveva diritto, durante la sua deposizione ad un avvocato. Il giudice ha accolto l’istanza del pm e il processo è stato interrotto ieri pomeriggio e rinviato a novembre: il testimone sarà così affiancato dal suo avvocato.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ