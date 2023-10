Meteo in montagna: affollato incontro al Cai. Il 9 si parlerà di ambiente innevato

In montagna il tempo cambia spesso e in modo repentino. Cosa fare per prevenire disagi durante un’escursione è stato spiegato da Pierluigi Prazzoli, istruttore della scuola di alpinismo, all’attenta platea intervenuta alla sede del Cai di Piacenza per partecipare alla terza serata del ciclo di incontri dedicati alla sicurezza in montagna.

La rassegna “In montagna usa la testa…” è patrocinata da Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano e realizzata in collaborazione con Sport Specialist e il Gruppo Libertà. Le serate sono presentate da Nicoletta Marenghi di Telelibertà.

L’ultimo appuntamento si svolgerà giovedì 9 novembre alle 21.00 alla sede del Cai per parlare con gli esperti di ambiente innevato.

È a disposizione un QR Code per indicare il gradimento delle serate e fornire consigli agli organizzatori per argomenti da trattare in eventuali prossimi incontri.