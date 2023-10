Leroy Merlin: paura e dubbi tra i lavoratori dopo l’annunciata chiusura

C’è chi dice di aver paura, chi invece dice di non credere all’annunciata chiusura. Il giorno dopo la comunicazione da parte di Leroy Merlin di voler lasciare, tra tre mesi, il magazzino di Castel San Giovanni, i commenti tra i circa 470 lavoratori sono differenti.

In molti, tra chi è in sciopero, dicono di non crederci. “Io non ci credo – dice un giovane lavoratore – è una strategia. Il magazzino di Castello è troppo importante ed è strapieno di merce. Lo dicono per intimorirci e farci tornare a come eravamo prima”.

Tra chi rischia il posto ci sono anche lavoratori vicini alla pensione. “Ho 60 anni e il prossimo anno dovrei andare in pensione, ma adesso bisogna riprogrammare tutto. Quelli come me aspettano la Naspi e chi è più giovane speriamo trovi un altro posto” racconta una lavoratrice del magazzino castellano.

