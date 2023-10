Nuovo ospedale, i Comitati misti dell’Ausl: “Scelta non più rinviabile”

“La costruzione del nuovo ospedale non è più rinviabile per mantenere la sanità del territorio piacentino competitiva con le città limitrofe”: è quanto sostengono i Comitati consultivi misti dell’Ausl, lo strumento di confronto e proposta che la legge regionale istitutiva del servizio sanitario in Emilia Romagna ha previsto per la partecipazione delle associazioni di volontariato attive nel sistema.

I Comitati consultivi misti dei tre distretti aziendali (Ponente, città di Piacenza, Levante), rinnovati nei mesi scorsi, hanno scelto di iniziare la propria attività chiedendo all’Azienda l’illustrazione dello stato dell’arte dell’offerta sanitaria attuale nel territorio provinciale, l’organizzazione della rete dei servizi socio sanitari, la situazione delle liste di attesa per la specialistica ambulatoriale e per gli interventi chirurgici e la condizione attuale di diffusione dell’infezione Covid e delle attività necessarie per contrastarlo; essendo questi i temi sui quali l’attenzione dei cittadini frequentemente segnala criticità e difficoltà di accesso anche nell’informazione.

“All’interno di questo confronto non poteva, ovviamente, mancare un approfondimento sulle prospettive di sviluppo del sistema sanitario nel nostro territorio alla luce del progetto del nuovo ospedale di Piacenza e delle nuove case di comunità previste – si legge nella nota dei Comitati – Il direttore generale Paola Bardasi, ha, pertanto, illustrato e consegnato le slide, già presentate in consiglio comunale di Piacenza a luglio, del nuovo progetto dell’ospedale che sorgerà sulla macro area 5 (interna alla tangenziale) – individuata come la più idonea – ed è stato progettato con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale promuovendo soluzioni di mitigazione degli agenti climalteranti (52.800 Kg CO2 eq/anno) e che si svilupperà su 257.000 mq di superficie di intervento di cui 106.000 mq di superficie a verde, delle quali 43.000 mq di aree verdi fruibili dagli utenti, 1.500 alberi piantumati e 1.700 mt di piste ciclabili ma anche 1.400 posti auto espandibili a ulteriori 140 ( elemento importante che finalmente farà superare una criticità oggi particolarmente significativa per chi deve recarsi nella struttura di Via Taverna).

L’esecutivo dei Comitati consultivi misti ha apprezzato e condiviso il progetto nella convinzione che la costruzione del nuovo ospedale non sia più rinviabile per mantenere la sanità del territorio piacentino competitiva con le città limitrofe; solo così, infatti, si potrà intervenire in modo determinante sull’ organizzazione del sistema delle cure, adeguando i percorsi di cura e salute alle opportunità che le nuove tecnologie offrono e superando quelle criticità che l’epidemia Covid ha tristemente evidenziato, laddove i limiti di flessibilità dei posti letto e dell’organizzazione in strutture storicamente statiche e rigide, a Piacenza, come nella maggior parte degli ospedali italiani, hanno rischiato di rallentare la risposta di intervento sanitario.

In tal senso le 14 sale operatorie e i 498 posti letto, più 80 posti espandibili, articolati in otto macroaree di carattere sanitario funzionali per linee di attività e intensità di cura, l’attuazione di percorsi di cura personalizzati sul singolo paziente, che contribuiscano alla efficienza attraverso l’umanizzazione, la separazione delle diverse tipologie di utenza (pazienti, accompagnatori, staff, logistica) , un sistema di segnaletica efficace (pazienti e operatori ) e la previsione di spazi idonei per la didattica e la ricerca sono sicuramente un impegno di garanzia e di impegno per lo sviluppo di una sanità efficiente.

Un ospedale nuovo, HUB per l’emergenza urgenza e per gli interventi di elevata complessità clinica che , strettamente collegato con i 260 posti letto delle altre strutture ospedaliere di Castel San Giovanni, Fiorenzuola e Bobbio e con le 8 Case di Comunità già attive e le 4 progettate, possa adattarsi a nuove eventuali sfide ( pandemiche e non) con la possibilità di accessi, percorsi e aree protette per pazienti infetti; organizzando i Pronto Soccorsi in modo da poter affrontare situazioni di eventuali nuove gravi emergenze; predisponendo aree esterne per la sicurezza da infezioni nosocomiali ,dal rischio cadute e per la sicurezza nella pratica medica ed assistenziale.

Infine, prima di concludere il confronto programmando un ulteriore momento di approfondimento sulla riorganizzazione del servizio di emergenza urgenza nella nostra provincia, l’esecutivo dei CCM ha chiesto chiarimenti sulla futura destinazione dell’attuale struttura ospedaliera ottenendo l’importante rassicurazione che la stessa manterrà la sua vocazione sanitaria, perché in essa sarà trasferita e organizzata, con spazi finalmente idonei, una delle due Case di Comunità cittadine”.