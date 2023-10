Mamma e tre figli intossicati: condizioni in miglioramento dopo la camera iperbarica

Sta meglio, dopo il passaggio nella camera iperbarica dell’ospedale di Fidenza, la famiglia – composta da madre e tre figli piccoli – che nella serata di sabato è rimasta intossicata dal monossido di carbonio mentre tutti si trovavano all’interno della loro abitazione di via Cerati, a Piacenza. La mamma 36enne di origine africana era stata trasportata d’urgenza poco dopo le 20 assieme alle figlie di 10 e tre anni e al bimbo di soli otto mesi: tutti sono stati trattati all’interno della camera iperbarica nella notte e oggi sono potuti tornare all’ospedale di Piacenza per il normale decorso a seguito della pericolosa intossicazione. Le loro condizioni sono in via di miglioramento.

