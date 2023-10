Allerta maltempo: Nure ingrossato, chiusa la strada dei Sassi Neri a Farini

Proseguirà per tutta la giornata di oggi l’allerta rossa per maltempo in gran parte dei comuni della montagna e dell’alta collina piacentina. Le piogge abbondanti cadute nelle scorse ore, secondo la Protezione Civile, fanno salire il rischio di frane e smottamenti nei comuni di Bobbio, Travo, Coli, Corte Brugnatella, Cerignale, Zerba, Ottone, Bettola, Farini e Ferriere.

A Farini, in particolare, è stato chiuso stamattina il viale dei Sassi Neri, a causa dell’ingrossamento del Nure. Sotto controllo, per il momento, il fiume Trebbia. Rimane alta l’allerta (di colore arancione) in tutta la provincia per le eventuali piene dei fiumi e dei corsi d’acqua minori e per temporali. Oggi resteranno precauzionalmente chiuse le scuole a Ottone, Farini, Ferriere e Bettola.