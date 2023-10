Scansati i timori, nessun disordine per l’esordio del Magazzino7 alla Veggioletta

Nessun disordine né disagio. Oltre l’effetto novità, l’inaugurazione del Magazzino7 non è stata altro che una serata di musica, balli e divertimento alternativa alla discoteca di sempre per un migliaio di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 25 anni. Per tracciare un bilancio complessivo bisognerà attendere la prossima serata, domani, per la notte di Halloween. Intanto, archiviata la festa “prequel” dell’altro ieri, sembrano però scansati i timori del giorno prima, relativi all’arrivo di folle spropositate pericolose per la quiete pubblica. Di fatto, allestendo questo grande capannone in via Foppiani, in fondo a via Einaudi, l’imprenditore piacentino Roberto Carbonetti ha dato il via ad un nuovo locale, periferico, post-industriale. Domani il clou sarà nel cuore della notte con il giovane rapper padovano Tony Boy, in sostituzione del previsto Shiva, arrestato nei giorni scorsi a Milano con l’accusa di tentato omicidio.

