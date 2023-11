Cacciatore caricato da un cinghiale a Ceci. “Pesava 165 chili, ormai sono tutti così”

Un caposquadra di cacciatori di Bobbio, da domenica, è ricoverato all’ospedale di Piacenza. Era nei boschi tra il Penice e la Scaparina quando un cinghiale lo ha caricato e ferito sia alla gamba che all’inguine.

“Mi è sembrato di vivere in un film. In tre secondi è cambiato tutto, neppure il tempo di capirlo ed ero a terra”, spiega, contattato al telefono.

Va a caccia da 43 anni e non si spiega come sia potuto succedere: “I cinghiali sono più aggressivi a causa della pressione dei lupi. Ho sparato tre volte, ma nulla, è andato avanti. Pesava 165 chili. Prima capitava ogni 7-8 anni di trovare un cinghiale di 130 chili. Adesso da un mese troviamo solo cinghiali sopra i 140. I più piccolo vengono predati. Non c’è più libertà di girare nei boschi”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ