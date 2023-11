In Val Tidone in arrivo otto attraversamenti pedonali più sicuri entro la fine dell’anno

A Castel San Giovanni sono otto gli attraversamenti pedonali che entro fine anno, se le promesse verranno rispettate, saranno finalmente messi in sicurezza. Verranno cioè illuminati e meglio segnalati sulla scorta di quanto era già stato realizzato lo scorso anno lungo viale Amendola. Gli otto attraversamenti da mettere in sicurezza, dove si sono verificati innumerevoli investimenti di pedoni, si trovano lungo via fratelli Bandiera (dove una ragazza venne investita lo scorso anno), via Allende (un anno fa una donna venne ferita gravemente dopo essere stata travolta mentre attraversava le strisce pedonali) e piazzale Gramsci (anche qui numerosi

pedoni e ciclisti investiti).

