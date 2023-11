Malore a 50 anni, Gragnano e il mondo del calcio piangono Lorenzo Zaffignani

Lorenzo ZaffignaniLa comunità di Gragnano e tutto il mondo del calcio piacentino piangono l’improvvisa scomparsa di Lorenzo Zaffignani, stroncato da un improvviso malore nella serata ieri.

Zaffignani, che avrebbe compiuto 51 anni il prossimo 10 dicembre, era in un locale di San Nicolò con gli amici quando ha cominciato ad accusare un forte malessere, in particolare una fitta alla schiena. Rientrato a casa, ha detto ai genitori che sarebbe andato a letto per riposare. Sono stati proprio loro a trovarlo poco dopo in bagno, senza vita.

La notizia si è presto diffusa a Gragnano, dove “Zaf” era molto conosciuto e apprezzato per la sua generosità, in particolare per lo straordinario impegno che da anni metteva nel mondo del calcio, per la squadra locale, ma non solo.

Era stato anche consigliere comunale e assessore.

