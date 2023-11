Statale 45 riaperta, resta isolata Castagnola. Oggi nuova allerta meteo

Il tiepido sole di questa mattina lascerà presto spazio ad altri fenomeni temporaleschi. Una situazione che preoccupa soprattutto la montagna piacentina già pesantemente colpita dal maltempo dei giorni scorsi. Per questo la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta meteo di colore arancione per la fascia appenninica e di colore giallo per la collina e la pianura. Nel corso della giornata sono infatti previste condizioni favorevoli alla formazione di temporali particolarmente intensi.

Le piogge potranno generare nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale con possibili superamenti della soglia 1. Le nuove precipitazioni, che si sommano a quelle degli ultimi giorni, rischiano di sviluppare ulteriori fenomeni franosi, più diffusi sulla fascia montana, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei torrenti. Prosegue nel frattempo il grande lavoro degli operatori impegnati nelle zone più colpite. In Val Trebbia verso le 19 di ieri sera è stata riaperta la Statale 45 tra Bobbio e Marsaglia, ma solo a senso unico alternato. I tre rocciatori di Aosta hanno lavorato fino alla tarda serata, con l’aiuto prezioso della ditta “Rocca” di Bobbio, il supporto di forze dell’ordine e vigili del fuoco e la supervisione di Anas per le opere di disgaggio, funzionali alla messa in sicurezza delle pareti rocciose.

In alta val Nure resta ancora isolata la frazione di Castagnola, riaperta invece la strada che portata a Pomarolo. Saranno necessarie opere di rifacimento del manto stradale nel tratto che dal Mercatello porta a Cattaragna e in quello che da Ferriere va a Centenaro. Da domani è previsto un miglioramento delle condizioni meteo e il sole tornerà a illuminare le nostre vallate inevitabilmente segnate dal maltempo dei giorni scorsi.