Statale 45 tra Bobbio e Marsaglia riaperta al traffico a senso unico alternato

E’ stata riaperta a senso unico alternato alle 19 di questa sera, 3 novembre, la statale 45 chiusa nella serata di giovedì 2 novembre tra Bobbio e Marsaglia per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata. Per garantire il transito e sistemare la strada sono intervenuti i rocciatori da Aosta. Le condizioni della viabilità restano comunque delicate e l’invito è quello della prudenza alla guida.

Anche la strada per Pomarolo di Ferriere è stata riaperta in via provvisoria.