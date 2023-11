Allerta meteo per tutta la giornata. Rischio frane nella montagna piacentina

Resta alta l’attenzione degli enti preposti nelle aree maggiormente colpite dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Precipitazioni che hanno continuato a interessare la nostra provincia anche nel tardo pomeriggio di ieri. La Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo valida fino a mezzanotte. Un’allerta di colore arancione per la fascia montana e gialla per la collina e la pianura piacentina. Le nuove precipitazioni, che si sommano a quelle degli ultimi giorni, rischiano infatti di sviluppare condizioni favorevoli all’attivazione di fenomeni franosi, più diffusi sulla fascia montana, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei torrenti.

In alta val Nure resta ancora isolata la frazione di Castagnola. Nel Comune di Farini preoccupazione per il ponte di Unghia che al momento resta aperto alla circolazione, ma saranno necessari interventi di messa in sicurezza. Nella tarda mattinata di oggi sono previste delle schiarite.