“A Bettola serve un gruppo di protezione civile”. Stasera incontro nella sede Avis

L’allerta meteo per dissesto idrogeologico è valida per tutta la giornata di oggi. In Alta Val Nure, Farini è ancora alle prese con i danni alla briglia e alla scogliera ai Sassi Neri e con gli abitati isolati di Mortè (nella zona di Vigonzano) e Casali (vicino a Pradovera). Nel frattempo è stato confermato il sopralluogo alla chiesa di Mareto per capire se la pioggia ha causato danni strutturali. Nuovo sopralluogo nei prossimi giorni anche nel comune di Bettola, a Villanova, dove il torrente Perino ha eroso le sponde.

“Gli ultimi eventi meteo – osserva il vicesindaco Luca Corbellini – ci dimostrano che avere un gruppo di protezione civile sul territorio sia fondamentale”. Per questo stasera alle 20.45 nella sede Avis di Bettola si terrà un incontro ”per sensibilizzare la cittadinanza ed eventualmente costituire a Bettola un nucleo di pronto intervento capace di operare in caso di calamità, seguito dalla Pubblica assistenza Val Nure”.

Occhi spalancati anche a Bobbio, Perino, Marsaglia, fino a Ottone. “Nel capoluogo abbiamo interdetto al transito il ponte pedonale detto “di ferro” per sospetto cedimento strutturale su un pilone – informa il sindaco di Ottone, Federico Beccia -. Abbiamo rilevato diverse strade semi distrutte nelle frazioni e alcune frane, ma avendo 32 frazioni non c’è ancora una valutazione complessiva”. Resta anche qui allertata la componente organizzativa per eventuali nuove emergenze vista l’allerta.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ