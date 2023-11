A Pianello la marcia alpina di regolarità l’8 e 9 giugno 2024. Attese migliaia di Penne nere

Un altro evento nazionale legato al mondo alpino approderà in provincia di Piacenza: per la prima volta il nostro territorio ospiterà il campionato nazionale di marcia di regolarità in montagna a pattuglie. L’appuntamento è in programma a Pianello nel fine settimana dell’8 e 9 giugno 2024.

Il campionato nazionale di marcia di regolarità, giunto alla 50esima edizione, è una gara di marcia a squadre alla quale possono partecipare tutti gli iscritti all’Associazione nazionale alpini. Il percorso si snoda sulle colline per una decina di chilometri e passerà anche davanti alla Rocca d’Olgisio. L’evento competitivo coniuga sport e promozione del territorio. In genere alla gara partecipano un migliaio di alpini.

La due giorni si aprirà il sabato con la cerimonia dell’alzabandiera e la commemorazione dei Caduti. La domenica mattina si svolgeranno le gare e nel pomeriggio le premiazioni.

L’annuncio è stato dato dal presidente sezionale Gianluca Gazzola durante l’annuale assemblea dei capogruppo che si è svolta a Pianello. L’evento sarà presentato ufficialmente a Viterbo il 26 novembre, oltre al presidente saranno presenti Gualtiero Quattrini, coordinatore delle attività sportive Ana Piacenza e Mario Aradelli, capogruppo di Pianello e consigliere sezionale.

Alcune squadre di atleti alpini piacentini a gennaio parteciperanno anche alle Alpiniadi (gare di sci) in programma a Dobbiaco, in provincia di Bolzano.