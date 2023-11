La mammografia, un semplice esame che può salvare la vita intercettando in tempo il tumore al seno, si può fare per tre giorni, gratuitamente, anche sul mezzo mobile in arrivo a Bobbio, praticamente “sotto casa”. Sono in corso infatti le telefonate degli operatori sanitari del Centro salute donna per invitare le donne dell’Alta Valtrebbia ad aderire all’inedita iniziativa prevista dal 16 al 18 novembre, grazie al progetto promosso dall’Ausl e da Lilt, con ilComune. Il mezzo mobile sarà posizionato in piazza Venticinque Aprile a Bobbio.

Le donne che hanno maturato il diritto allo screening, nella fascia tra i 45 e i 74 anni, sono state convocate tramite lettera spedita a domicilio, seguita poi da una telefonata per definire l’orario.

Precisa il medico di famiglia Sara Bottazzi: “Purtroppo i tumori al seno sono in aumento, ma si ampliano anche le opportunità di cura. Se la diagnosi viene fatta in fase precoce, la mortalità per carcinoma mammario si riduce del 25% con un tasso di sopravvivenza superiore all’87%. La mammografia sono cinque minuti che possono salvare una vita”.

Conferma Stefania Calza, responsabile del Centro Salute Donna: “Oggi le terapie sono sempre più mirate e, se il tumore è scoperto in fase iniziale, ci sono davvero percentuali altissime di successo”.

