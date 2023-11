San Giorgio, tre friggitrici da 7mila euro rubate alla Pro loco. “Una ferita per tutti”

“Un furto a tutta la comunità”. Nella giornata di ieri sono state rubate tre friggitrici alla Pro loco di San Giorgio. Un furto dal valore di 7mila euro ai danni di un’associazione di volontariato che opera a servizio dell’intero territorio del drago.

“Per pulirle portiamo le attrezzature in discarica dove abbiamo a disposizione un’idropulitrice – spiega il presidente della Pro loco Adriano Modenesi -. Purtroppo qualcuno le ha viste, ha rotto la rete e le ha portate via”. Delle tre friggitrici una era di proprietà della parrocchia di San Giorgio ed era stata prestata alla Pro loco per l’ultima festa associativa. “Aldilà del danno economico, i ladri hanno umiliato un intero paese che crede ancora nell’impegno, nella gratuità, nell’onestà e nella generosità” commenta rammaricato Modenesi.

“Un gesto squallido che colpisce non solo il direttivo dell’associazione, ma il cuore dei volontari e dell’intero paese anche perchè il ricavato dei nostri eventi viene ridistribuito in tutto il territorio” sottolinea Modenesi. Nei scorsi mesi la Pro loco ha infatti acquistato un letto elettrico e un carello infermieristico alla Casa di riposo Ceresa e ha devoluto parte degli incassi dell’ultimo evento alla Pubblica assistenza San Giorgio. “Noi continueremo a operare per il nostro territorio” conclude Modenesi, prima di rivolgersi direttamente ai ladri: “Riflettete sulla ferita che avete provocato nell’intera comunità. Se per caso non siete ancora riusciti a smerciare le nostre friggitrici, riportatele indietro”.