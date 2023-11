Torna il maltempo in provincia. Domani allerta gialla per montagna e collina

Torna a piovere in provincia di Piacenza. In alta Val Nure e in alta Val d’Aveto proseguono le operazioni di messa in sicurezza di tratti di strada e zone ampiamente compromesse dopo il maltempo dei giorni scorsi, operazioni che domani dovranno ritornare a fare i conti con la pioggia.

Una perturbazione atlantica porterà precipitazioni su tutto il territorio regionale, di maggiore intensità sulle aree appenniniche con possibili superamenti della soglia 1 dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua nei tratti montani dei bacini centro-occidentali. Per questo la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo con validità fino alla mezzanotte di domani.

L’allerta è di colore giallo per la montagna e l’alta collina piacentina