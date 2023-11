Il Natale di Bobbio regala anche le vacanze. Il 18 si accendono le luci

Quest’anno l’atmosfera natalizia arriva con qualche giorno di anticipo rispetto alla tradizione bobbiese e può anche far volare in vacanza.

Il primo appuntamento-simbolo è già per sabato 18 novembre in piazza Duomo, per l’atteso momento dell’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, insieme al sindaco Roberto Pasquali. Il Natale bobbiese di quest’anno sarà poi ricco di appuntamenti, insieme a un primo momento dedicato alle famiglie e ai bambini previsto per domenica 26 e intitolato “Chi ha incastrato Babbo Natale”.

Nel frattempo, però, l’Associazione dei commercianti e operatori economici di Bobbio ha presentato il regolamento di una nuova lotteria a premi, organizzata con la collaborazione del Comune e il contributo di Confcommercio e Federmoda Piacenza.

“Natale a Bobbio – Lo shopping bobbiese ti manda in vacanza” mette in palio tre viaggi premio che il vincitore potrà pianificare come meglio preferisce, utilizzando il voucher offerto dal concorso in collaborazione con l’agenzia viaggi Le Tre Caravelle.

Per accaparrarsi uno dei premi, bisognerà effettuare cinque acquisti, ciascuno superiore a 25 euro, in una delle attività commerciali che aderiscono all’iniziativa, timbrare una cartolina, imbucarla seguendo le indicazioni e aspettare l’estrazione del 5 gennaio.

L’ARTICOLO DI RICCARDO FOTI SU LIBERTÀ