“Anche il comune di Bettola potrà avere presto un suo gruppo di Protezione Civile”

Nell’incontro ospitato nei giorni scorsi dall’Avis di Bettola, una decina tra i venti presenti ha manifestato l’interesse e la volontà di frequentare il corso per diventare volontari e contribuire così alla sicurezza e alla cura del territorio, in caso di calamità, ma anche in un’ottica di prevenzione a fronte degli eventi meteo estremi che sempre più si stanno verificando. Anche il comune di Bettola, dunque, potrà avere un suo gruppo di Protezione Civile

Un corso di formazione partirà con una prima lezione il 25 novembre a Piacenza con Anpas, 8 ore teoriche alla sede Anpas provinciale in via Colombo a Piacenza, ed una seconda lezione domenica 26 novembre, 4 ore pratiche alla ex caserma dei vigili del fuoco in via Dante a Piacenza.

I volontari saranno associati alla Pubblica assistenza Valnure che opera nei territori di Ponte dell’Olio e Bettola in virtù di una convenzione con i rispettivi Comuni e l’Unione Alta Valnure.

“Serve aiuto da parte di tutti – è l’appello dei sindaci e dei referenti di Anpas protezione civile – perché sono davvero molteplici le attività sia in fase di prevenzione sia di intervento. E’ importante che ogni paese abbia dei volontari che provengono dal territorio e che conoscono bene il loro territorio”.

Il modulo di iscrizione per il corso base è disponibile anche in municipio a Bettola e deve essere inviato compilato a [email protected] oppure consegnato alla segreteria del Comune di Bettola. Informazioni al numero 3384836824 (Emanuele Gazzola, referente di protezione civile per la pubblica assistenza Valnure).