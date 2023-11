Isii Marconi, il sindaco incontra gli studenti del corso quadriennale con Tn Service

“Vi stanno dando una grande opportunità: quando uscirete da questo percorso di quattro anni avrete in mano un lavoro serio che vi darà la possibilità di fare grandi cose”.

E’ iniziato così il breve intervento che ieri mattina, nell’aula magna dell’Isii Marconi di Piacenza, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi ha rivolto direttamente ai ragazzi del primo corso quadriennale in “Manutenzione e assistenza tecnica, opzione mezzi di trasporto”, che si tiene proprio all’Isii Marconi con Tn Service, officina meccanica specializzata in veicoli industriali e commerciali che fa parte del Gruppo Torello. Azienda e Istituto collaborano ormai da anni nell’ambito dei progetti di formazione Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) e in diverse attività che mirano a fornire agli studenti strumenti utili per il loro futuro lavorativo. Ieri, in occasione della consegna dei dpi (dispositivi di protezione individuale) ai giovani partecipanti, il primo cittadino ha voluto essere presente per conoscerli, incontrando anche i docenti, i partner e i responsabili del progetto.

“Magari ora, alla vostra età, non vi viene naturale pensare al futuro – ha proseguito Tarasconi – ma sappiate che il futuro arriva veloce. Siete fortunati perché state vivendo un percorso che non è mai stato fatto prima, non solo a Piacenza, e che è stato pensato apposta per insegnarvi un mestiere, un mestiere vero e importante. E chissà che anche voi, un domani, non avrete un’azienda tutta vostra. Non lasciate mai che qualcuno vi dica che non potrete raggiungere i vostri obiettivi. Mi raccomando, però: studiate perché nessuno vi regala niente, mai, e senza impegno e senza studio non si va da nessuna parte”.

All’incontro di ieri erano presenti la dirigente scolastica Adriana Santoro con i docenti del corso, accanto a Elena Baccanti, coordinatrice del progetto Tn Service Young e Alfonso Bianco, Marketing e Comunicazione di Tn Service.