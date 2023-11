Leroy Merlin, prosegue lo sciopero Si Cobas. Domani arriva delegazione M5S

“A seguito della annunciata volontà di Leroy Merlin di chiudere il sito di Castel San Giovanni nel prossimo gennaio, che comporterebbe la perdita del lavoro per 500 famiglie, il sindacato S.I.Cobas ha intrapreso da tre settimane uno sciopero e azioni di protesta su tutto il territorio nazionale, tanto sui punti vendita quanto sui magazzini di Leroy Merlin in cui era stata reindirizzata la merce precedentemente lavorata a Castel San Giovanni” – è il contenuto della nota del sindacato.

Oggi si è tenuto un secondo incontro presso la Prefettura di Piacenza, sede in cui Leroy Merlin aveva richiesto la sospensione degli scioperi e delle azioni di protesta sui negozi e sui magazzini di Mantova e Settala. “Il S.I.Cobas – si legge nel comunicato stampa – aveva rimandato al mittente la richiesta, dato che l’unico strumento nelle mani dei lavoratori per difendersi è lo sciopero ed era inoltre chiaro che ciò avrebbe dato tempo alla multinazionale di assumere nuovi lavoratori presso gli altri siti in grado di sostituire quelli attuali, che costano a Leroy Merlin il doppio. Al contrario, il sindacato rivendicava che sui nuovi siti venissero messi a lavorare gli operai attualmente impiegati a Castel San Giovanni. Questa richiesta, tuttavia, è stata respinta da Leroy Merlin in sede prefettizia”.

“Leroy Merlin ha dato atto ai lavoratori di Castel San Giovanni di aver svolto correttamente i loro compiti per far prosperare l’azienda, ma che nonostante questi sforzi, il sito piacentino non rientra più nei loro piani strategici di sviluppo per l’Italia. A fronte di tale considerazione per noi irricevibile, il S.I.Cobas ribadisce che la lotta proseguirà in quanto solo attraverso essa e il condizionamento del lavoro nel picco natalizio si può tenere aperta una finestra di speranza per i lavoratori”.

Sabato mattina, 11 novembre, una delegazione del Gruppo territoriale di Piacenza del Movimento 5 stelle sarà al magazzino di Leroy Merlin per sostenere l’attività del sindacato Si Cobas e lo sciopero dei lavoratori. Saranno inoltre presenti la deputata Stefania Ascari e l’ europarlamentare Sabrina Pignedoli che porteranno le istanze dei sindacati e dei lavoratori dell’azienda direttamente nell’ emiciclo di Montecitorio e a Strasburgo.