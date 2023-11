Migranti: 13 enti piacentini in rete con laboratori linguistici e di socializzazione

Laboratori linguistici, orientamento al lavoro e di tipo scolastico, percorsi gratuiti inclusivi, attività extrascolastiche e di socializzazione. Sono soltanto alcuni dei progetti concretizzati sul territorio grazie a “A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?”, iniziativa sostenuta dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie 2022. Sono cinque le linee di azione dedicate a famiglie, minori e giovani adulti promosse dal Comune di Piacenza e 13 enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di sviluppare percorsi innovativi per accrescere la qualità di vita e l’autonomia dei cittadini di Paesi Terzi a scuola, lavoro e tempo libero.

