“Le cure palliative sono vita”. Da gennaio 2mila persone a carico dalla rete locale

“Le cure palliative sono vita, non sono morte”. Nell’ultimo anno sono 2.000 i pazienti presi a carico dalla rete piacentina delle cure palliative. Oggi, in occasione di San Martino, il santo che secondo le scritture tagliò a metà il proprio mantello per offrire aiuto a un mendicante sfinito dalla stanchezza e dal freddo, l’equipe guidata dalla dottoressa Raffaella Bertè e i volontari dell’associazione Cure palliative Piacenza sono scesi in piazza – precisamente in largo Battisti, a Piacenza – per incontrare e informare i cittadini. Perché Non bisogna avere paura delle cure palliative. Le cure palliative sono vita, non sono morte.

“Purtroppo spesso si pensa alle cure palliative come le cure di fine vita, ma non è così – spiega Bertè -, più precocemente iniziano queste cure e più noi riusciamo a essere accanto a pazienti, famiglie e medici in modo da consentire una migliore qualità della vita”. “Accudire il malato a 360 gradi per tutto il percorso della malattia, questa è la nostra missione – sottolinea la dottoressa Monica Bosco -. Un aiuto trasversale in ambulatorio, a domicilio, in hospice e in ospedale grazie a una rete fatta da professionisti, medici e psicologi e l’importante supporto di diversi volontari”. “Cerchiamo di dare il nostro contributo a sostegno dei malati e dei loro famigliari – conclude Maurizio Bianchini, presidente associazione Cure palliative Piacenza -. Ci stiamo formando per essere sempre più pronti e consapevoli a servizio di chi soffre”.