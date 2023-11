Catena spezzata e immondizia abbandonata: vandalizzata piazzetta Pescheria

La catena vandalizzata e abbandonata a terra davanti alle otto lapidi che commemorano i caduti piacentini sul lavoro e in guerra. L’immondizia sparsa nella piazza. I fazzolettini buttati vicino alla corona d’alloro. Altre borse sparse sotto i portici. In un angolo persino una bottiglia vuota di vodka e dei bicchieri di carta. Così appare piazzetta Pescheria passato abbondantemente il mezzogiorno di un sabato novembrino, mentre gli ambulanti del mercato cittadino sono intenti a servire gli ultimi clienti. Chi passa si sarà soffermato con lo sguardo ai resti delle lattine di Coca-Cola, il pacchetto di patatine al formaggio, i cocci del vetro di quella che era una bottiglia: i rimasugli di un aperitivo consumato all’ombra del Gotico, in quella piccola piazzetta in cui si passa per raggiungere più velocemente piazzetta Mercanti o piazzetta delle Grida. Basta però alzarlo un po’ quello sguardo, farlo vagare in giro per accorgersi che oltre all’immondizia c’è dell’altro: in quell’angolo dei portici dove stanno tutte le lapidi la pesante catena di ferro che delimita l’area è a terra.

