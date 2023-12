Ladri vandali al santuario di Santa Rita: rubano le offerte e distruggono una croce

Ladri vandali nel santuario di Santa Rita lungo lo Stradone Farnese a Piacenza. I malviventi hanno agito di notte, probabilmente nascondendosi all’orario di chiusura. Rimanendo all’interno, hanno potuto agire indisturbati e uscire tranquillamente ad operazione conclusa. L’obiettivo era la cassetta delle offerte che è stata presa di mira e aperta, molto probabilmente, con un flessibile. Si tratta infatti di un vano blindato racchiuso all’interno della struttura metallica di un portacandele elettrico. Non contenti del bottino, i ladri si sono trasformati in vandali sacrileghi. Hanno sradicato gran parte delle candele elettriche gettandole tra la paglia del presepe e, a quanto si è appreso, avrebbero anche distrutto una croce. In questo ultimo caso non è chiaro se il danno sia da attribuirsi ad una caduta accidentale in seguito all’azione dei ladri o se si sia trattato di un gesto voluto.