In sei mesi 515 incidenti stradali a Piacenza, ma lo scanner 3D è inutilizzato

Doveva dimezzare i tempi di rilevazione degli incidenti stradali e aiutare gli agenti a risparmiare tempo e migliorare l’efficacia dell’intervento. Invece, lo scanner laser in 3D, acquistato un anno fa dalla polizia locale per quasi 40mila euro, “è in una stanza del comando a fare la muffa”, per dirla con l’espressione usata da alcuni agenti. Inutilizzato.

Negli ultimi sei mesi, in cui sul territorio comunale si sono contati 515 incidenti stradali, lo scanner è stato utilizzato solo 18 volte, simulazioni comprese. A chiedere spiegazioni al Comune è stato nei giorni scorsi il capogruppo della Lega in consiglio comunale Luca Zandonella con una doppia richiesta di accesso agli atti. La risposta è arrivata direttamente dal comandante Mirko Mussi che l’aveva fortemente voluto. “L’apparecchiatura è stata utilizzata quando ritenuta utile la sua integrazione al rilievo tradizionale del personale” fanno sapere dal comando di via Rogerio.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ