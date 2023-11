“Suo nipote ha provocato un incidente, servono 30mila euro, per sistemare il disastro servono 30mila euro”. È la richiesta che un truffatore, presentatosi come avvocato, ha rivolto al telefono ad un’anziana piacentina. La donna non è caduta nel tranello, interrompendo la telefonata e contattando il 113.

