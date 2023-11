Sorpresi in auto con hashish e cocaina: due diciannovenni finiscono ai domiciliari

Due giovani, fermati dai carabinieri in via Bazzani a Piacenza mentre erano a bordo di un’auto, sono stati sorpresi con 160 grammi di hashish, qualche grammo di cocaina e 930 euro in contanti, probabile provento di spaccio. I due sono stati fermati da un equipaggio del Radiomobile di Piacenza, sottoposti a controllo e sorpresi con la droga nell’auto.

Si tratta di due diciannovenni, fermati nel primo pomeriggio di sabato scorso: erano stati notati dai militari a bordo di un’auto con atteggiamento sospetto. Nell’abitacolo dei veicolo sono stati trovati alcuni involucri con frammenti di hashish per complessivi 121 grammi e alcune dosi di cocaina.

In casa di uno dei due giovani, al termine della successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto ulteriori 39 grammi di hashish, subito sottoposti a sequestro. Dopo le formalità di rito espletate presso la caserma di via Beverora, sono stati trasferiti nelle loro abitazioni agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto oggi.