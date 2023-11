Accende il fuoco per scaldarsi, muore per le esalazioni. Disposta l’autopsia

Tragedia questa mattina località Carianella, nel comune di Gragnano. Un anziano è stato trovato senza vita nella sua abitazione, a lanciare l’allarme è stato un parente che era andato a trovarlo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori inviati dal 118 e i carabinieri. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In base ai primi accertamenti, a causare il decesso potrebbe essere stato il monossido di carbonio sprigionato dal fuoco che il 72enne avrebbe acceso all’interno di un barile, probabilmente per riscaldarsi. Accertamenti sono in corso, sulla salma è previsto l’esame autoptico.

