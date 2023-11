Infermiere morto: medico legale “scagiona” fidanzata e operatori sanitari

Il consulente nominato dal Tribunale “scagiona” tutte le persone indagate per il caso di Giorgio Simone, l’infermiere 28enne di origini pugliesi morto dissanguato nella sua abitazione di Ancarano di Rivergaro il 16 aprile del 2020. Il medico legale Yan Chen esclude responsabilità della fidanzata, indagata per omicidio preterintenzionale, e per i cinque soccorritori accusati di omicidio colposo: due infermieri del 118, due operatori della Croce Rossa e una volontaria della pubblica assistenza di Rivergaro. L’esito della consulenza è finito agli atti dell’incidente probatorio che si è concluso ieri. Ora il fascicolo d’indagine tornerà sul tavolo della pm Ornella Chicca, che già aveva chiesto l’archiviazione.

