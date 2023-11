Nicole Hathaway, 24enne piacentina che lavora a New York per Giorgio Armani

È partita da Alseno. È arrivata a New York. Il ponte con il quale ha attraversato l’Atlantico, Nicole Hathaway, 24 anni, lo chiama Double Degree. È grazie al programma che ha frequentato all’Università Cattolica di Piacenza, che prevede lo svolgimento del percorso di studi in parte nell’università di provenienza e in parte in un ateneo estero, che Hathaway ha sfruttato l’occasione di andare a Boston, da dove poi si è spostata nella Grande Mela. Qui lavora per il Gruppo Armani come merchandising manager. “Per il brand Armani sono parte di un team che fa merchandising, in parole povere mi occupo di comprare i vestiti di Armani per il mercato americano» dice la ragazza”.

A settembre le è stato consegnato il premio “Cesare Betti”, dedicato al direttore di Confindustria Piacenza scomparso a causa del Covid. “È quello che vorrei fare nella vita, occuparmi di un’azienda dal punto di vista sociale”.

