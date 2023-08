Armani sostiene due borse di studio della Cattolica: “Premiare merito e passione”

Giorgio Armani sostiene due borse di studio dell’università Cattolica di Piacenza. Istituiti con il sostegno dello stilista e imprenditore, che a maggio ha ricevuto la laurea honoris causa dalla facoltà di economia e giurisprudenza, i riconoscimenti – dal valore di valore di quattromila e ottocento euro ciascuno – sono destinati ai migliori studenti di Global business management.

Per partecipare al bando occorre aver acquisito, entro il 31 ottobre 2023, 50 CFU riportando una votazione media non inferiore a 26/30 e avere un reddito non superiore a 50mila euro.

“Premiare il merito è l’obiettivo principale di queste borse di studio, frutto della generosità di Armani che dal maggio scorso è laureato honoris causa proprio in Global business management e che ha sottolineato nel suo intervento l’importanza della passione, ma anche dell’impegno e del lavoro per raggiungere i propri obiettivi” sottolinea Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di economia e giurisprudenza. “Per noi – rimarca il coordinatore del corso Emanuele Vendramini – è un privilegio e un orgoglio poter proporre ai nostri studenti questa possibilità di sostegno economico, che testimonia tra le altre cose lo strettissimo legale tra la laurea internazionale in Global business management e il mondo imprenditoriale d’eccellenza, sia a livello locale, come testimoniato dal premio di laurea in onore di Cesare Betti, che a livello globale”.

La domanda di ammissione al concorso e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 30 novembre 2023 alla direzione di Sede dell’università Cattolica, in via Emilia Parmense 84, 29122 Piacenza, e-mail: [email protected].