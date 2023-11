Amara scoperta per un commerciante: banconote false, il bancario le taglia

Commerciante si reca in banca per depositare l’incasso di diversi giorni di lavoro e l’impiegato allo sportello dopo aver diligentemente controllato tutte le banconote, ne ha sfilate un paio dalla mazzetta e le ha tagliate con una forbice davanti al commerciante stesso dicendo: “Sono due banconote false, devi deve stare più attento”.

“L’impiegato controllando con molta attenzione tutto quello che avevo depositato, mi ha raccomandato di fare più attenzione – ha raccontato il commerciante piacentino che ha preferito rimanere anonimo -, perché in questo periodo a Piacenza sta girando molto denaro falso, in particolare biglietti da cento euro, ma anche di altro taglio”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’