Castello, partito il cantiere per riasfaltare la pista ciclopedonale della logistica

A Castel San Giovanni sono finalmente partiti i lavori, gli ennesimi, per riasfaltare la pista ciclopedonale utilizzata dai lavoratori della logistica. Dopo le ripetute segnalazioni di crepe, alcune grosse quando il palmo di una mano, e lunghi tagli che solcavano gran parte della pista, è partito il cantiere per la completa riasfaltatura del tragitto ciclopedonale. La parte più visibile, del tratto asfaltato di recente, è quella che corre tra la 412 e lo stabilimento Moncler, dove le crepe sono state ricoperte da uno strato di asfalto fresco di gettata. Anche lungo la parte di pista ciclabile meno visibile dalla strada, e cioè quella che collega il sottopasso alla 412 alla strada del Colombarone, parallela ai binari ferroviari, i lavori sono in corso e a buon punto. L’intervento era stato sollecitato, tra gli altri, anche dai sindacati per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori.

