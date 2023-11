Perde il controllo dell’auto e travolge una recinzione. Giovane all’ospedale

Perde il contro della propria auto e si schianta contro la recinzione di un’abitazione lungo la strada provinciale tra Castel San Giovanni e località Moretta. È accaduto questa mattina. A bordo della vettura, una Volkswagen di colore nero, una ragazza che ha riportato diversi traumi e ferite.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Pubblica assistenza di Castel San Giovanni e i carabinieri di Borgonovo. La giovane è stata trasportata in condizioni serie all’ospedale di Piacenza. Non è in pericolo di vita.