Acquista un bar, ma scopre che non può utilizzarne una parte: ex titolari a processo

Acquista per 85mila euro un bar lungo Corso Vittorio Emanuele a Piacenza e subito si trova l’Ausl che le contesta l’utilizzo del forno nella cantina sottostante il locale. La nuova titolare, una donna piacentina, ha così denunciato per truffa i gestori del locale che le avevano venduto il bar nel 2017. Mercoledì in tribunale hanno deposto i due ex titolari: “Alla nuova acquirente avevamo detto che non si poteva usare il forno in cantina per la piccola cucina: le abbiamo anche spiegato che tuttavia, nel momento del bisogno, lo avevamo utilizzato comunque”. Il processo è stato rinviato a dicembre.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ