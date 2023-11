La truffa del consulente va a segno a Gossolengo. Sfuma il sogno del centro sportivo

Con le loro forze hanno aperto una palestra, a Gossolengo, e poi hanno iniziato a sognare di ampliare il centro sportivo nella zona di via Cella, per dare così al paese due campi da padel, due campi da beach volley e una piscina, oltre agli spazi per gli allenamenti tradizionali.

“Dovevamo inaugurare il centro polivalente a marzo”, sottolinea la coppia di giovani sportivi. La voce è quella di chi è deluso e prova a ripercorrere gli ultimi 7 mesi perché non capisce come possa essere stato truffato.

Un sedicente consulente di Invitalia, un piacentino conosciuto tramite amici comuni, gli aveva fatto credere infatti in estate di aver ottenuto un finanziamento capace di coprire larga parte della spesa necessaria al progetto.

Tra finte Pec, telefonate rassicuranti e certificazioni (fasulle), i due hanno capito a ottobre che il consulente non aveva mai inoltrato alcuna richiesta di finanziamento, pari a 500mila euro, e non era in grado di restituire i soldi investiti per le pratiche.

I titolari della palestra hanno presentato denuncia ai carabinieri.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ