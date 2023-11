Peste suina: in arrivo le super trappole che catturano 20 cinghiali alla volta

Contro la peste suina, per contenere le popolazioni di cinghiali sono pronte ad entrare in funzione a Piacenza quattro “Pig Bring Trap”, un sistema per intrappolare i cinghiali che vada oltre la normali gabbie, arrivando così a catturare anche 15 o 20 cinghiali in una sola volta. È una delle indicazioni emerse nel corso dell’ultimo incontro a Bologna del tavolo per l’emergenza suina col commissario straordinario Vincenzo Caputo.

Le speciali trappole, sperimentate con successo in altre parti d’Italia, consistono in una recinzione circolare, nello specifico una rete elastica alta alcuni metri e sorretta da una serie di pali di sostegno, sotto la quale i cinghiali si possono infilare, attirati da cibo ed esche che vengono posizionati all’interno della gabbia. Una volta all’interno, per i cinghiali sarà impossibile uscire, né scavalcando la recinzione, né abbattendola: con questo sistema, si possono quindi intrappolare parecchi esemplari senza alcun intervento diretto dei cacciatori, cui spetterà invece l’uccisione degli ungulati catturati.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’