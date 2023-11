Accusato di aver ferito al collo un giovane con una bottiglia rotta: assolto in tribunale

Era accusato di tentato omicidio per aver ferito alla gola con una bottiglia rotta un giovane piacentino. Il protagonista di questa vicenda, un cittadino marocchino, è stato assolto ieri in tribunale “per non aver commesso il fatto”.

La pm Ornella Chicca, nella sua requisitoria, ha ricordato che la vittima della vicenda non ha riconosciuto il tunisino come il suo aggressore: infatti, non sarebbe emersa una testimonianza precisa circa le responsabilità del gesto che ha portato al ferimento. Il pm ha quindi chiesto l’assoluzione. Medicato all’ospedale, il giovane se l’era cavata con due settimane di prognosi.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ