E’ primavera: colpa del Föhn, domani termometro in calo. Ottobre più caldo di sempre

Il clima primaverile che da qualche giorno sta investendo il Piacentino ha una precisa spiegazione scientifica: si tratta del Föhn, vento proveniente da nord-ovest diretto verso l’Adriatico che scavalcando le Alpi si comprime verso la pianura, generando un’aumento della temperatura dell’aria.

“Un fenomeno caratteristico della pianura Padana – spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it – che ieri ha portato il termometro fino a 21 °C. Una temperatura record per il mese di novembre, almeno per gli ultimi 30 anni, sostenuta da un basso tasso di umidità”.

La situazione è destinata però a cambiare a breve, già dalla notte, con una inversione del flusso dei venti che si orienterà da nord-est portando aria fredda e un calo delle temperature massime anche di 7/8 gradi e con minime notturne inferiori ai 5 °C.

Il fine settimana sarà caratterizzato da cielo prevalentemente sgombro, salvo qualche passaggio nuvoloso, e clima secco e co temperature comprese tra i 3 e i 13 gradi.

OTTOBRE RECORD – Dati alla mano il mese di ottobre ha fatto registrare il record – mai raggiunto nel Piacentino e in Italia, da quando vengono effettuate le misurazioni – di mese con il maggior scarto in termini di temperature massime: mediamente superiori di 3,5 °C ai valori standard, con un picchi nella prima settimana di 6/7 gradi centigradi.

Per quanto riguarda le precipitazioni il mese di ottobre, nonostante le piogge cadute nell’ultima settimana, si attesta in deficit idrico di circa il 20/30% in meno.

Da inizio anno le precipitazioni totali sono state di circa 400mm, contro gli 800 mm ordinari: a solo un mese e mezzo dalla fine dell’anno mancano ancora metà delle precipitazioni che mediamente cadono sul piacentino.

RICOSTRUZIONE POSTAZIONE MONTE ASEREI – Nel mese di ottobre la postazione meteorologica di MeteoValnure.it collocata sul monte Aserei è stata completamente distrutta da forti raffiche di vento e tutta la strumentazione è stata danneggiata. La associazione, che fornisce gratuitamente informazioni meteorologiche, ha lanciato una raccolta fondi per la ricostruzione della postazione.