Incidente lungo strada Agazzana alla Besurica: tre persone ferite, traffico in tilt

È di tre persone ferite (due in modo lieve e una in condizioni più serie) il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo strada Agazzana, tra il quartiere Besurica e Gossolengo, all’altezza del Raineri Marcora. Stando alle prime informazioni raccolte due auto si sono tamponate: una di queste, in seguito all’impatto, è finita contro un palo che delimita la carreggiata. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari, che hanno trasportato i feriti all’ospedale di Piacenza. Inevitabili i disagi alla circolazione, con una lunga fila di auto che si è formato lungo la tratta.

